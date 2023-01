(Di mercoledì 4 gennaio 2023)invernali 2023 al via. Da domani prendono il via in tutta Italia le vendite di fine stagione, il primo grande appuntamento commerciale dell'anno. Dopo la partenza anticipata il 2 gennaio di ...

la federazione dei negozi specializzati in moda di, da Ipsos su un campione di 800 ......la percentuale dei consumatori che dichiara di voler approfittare degli sconti (40% contro il 42% dei precedentiinvernali). "Purtroppo " dice Giancarlo Banchieri, presidente di" ... Saldi, Confesercenti-Ipsos: sconti al via, budget da 160 euro a persona Confesercenti: «Sosteniamo l'economia del territorio». Sondaggio di Confcommercio: il 23 percento prevede un aumento ...