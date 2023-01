Sainz e una giornata da incubo alla Dakar

Fanpage.it

Trentatré minuti di ritardo alla Dakar, dopo appena 3 tappe, ma con 11 giornate di gara tutte da correre, sono un gap che può essere rimesso in gioco. Carlose Lucas Cruz sono reduci daterza frazione - Al Ula - Ha'il - difficilissima per i problemi meccanici, alla sospensione posteriore sinistra del prototipo Audi, che ne hanno rallentato la ...Pere Loeb mi dispiace troppo, non ci trovodifferenza di attitudini. Entrambi sono al via per vincerla.ha vinto 3 volte, Loeb mai . Uno è rimasto un'ora a ripararesospensione, ... Carlos Sainz spunta su una roccia in mezzo al deserto alla Dakar ... Carlos Sainz e Lucas Cruz sono reduci da una terza frazione - Al Ula-Ha'il - difficilissima per i problemi meccanici, alla sospensione posteriore sinistra del prototipo Audi, che ne hanno rallentato ...Una terza tappa da incubo quella di Carlos Sainz Sr. che, complici tanti problemi tecnici (riparazioni e poi anche una doppia foratura), è scivolato a -33 minuti dal nuovo leader della corsa, ovvero A ...