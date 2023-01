Russia | morto Ruslan Khasbulatov | ultimo presidente del Soviet Supremo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) –, l’deldella, èieri all’età di 80 anni nella sua casa alla periferia di Mosca e sarà sepolto questo giovedì nella sua città natale, Tolstoy Yurt, in Cecenia. Lo ha scritto l’agenzia di stampa Tass. “Ho parlato oggi con i miei parenti più stretti. Molto probabilmente, domani verranno tutti in Cecenia, nel villaggio di, dove si svolgerà il funerale secondo le tradizioni cecene”, ha detto una persona legata alla famiglia dell’uomo politico all’agenzia Interfax. Alleato dell’exrusso Boris Eltsin,ha ricoperto la presidenza del parlamento russo tra il 1991 e il 1993. L'articolo proviene ...

TGCOM

Intanto a Kiev sono offesi: il nuovo ministro israeliano Eli Cohen ha parlato prima con la... Il 1° gennaio èGiulio Colombi, teologo, diacono, traduttore. Aveva tradotto dall'italiano ...2023 - 01 - 03 12:49:15 Kiev: colpita con artiglieria città in Donetsk, un civileQuesta ... Alla fine ottobre laha affermato di aver mobilitato 300.000 coscritti con un'età media di 35 ... Russia, morto Ruslan Khasbulatov: fu l'ultimo presidente del Soviet supremo Mosca, 4 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Ruslan Jasbulátov, l'ultimo presidente del Soviet Supremo della Russia, è morto ieri all'età di 80 anni nella sua casa alla periferia di Mosca e ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 3 gennaio 2023 ...