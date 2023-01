Rovazzi | testo e significato del brano “Niente è per sempre”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Martedì 3 gennaio è uscitoè per, il nuovodi.Scopriamo, insieme, ile ildella canzone.delè per” “C’è qualcuno che si ammazzaHo la soluzione in tascaNon chiamo l’ambulanza, filmoMi sono tagliato con la cartaIl panino ha troppa salsaChissà come si sta, in Ucraina“. La canzone mette in evidenza la superficialità di pensiero presente in Italia. Le persone danno troppa importanza ai social, confondono la vita virtuale con la vita reale e manca, di conseguenza, una vera e consapevole attenzione nei confronti di ciò che veramente conta. “Va bene cosìè perMa ...

Music Fanpage

Ma "Niente è per sempre", come canta neldella sua nuova canzone, che si intitola proprio così. Fabiotorna alla musica con un nuovo singolo, il settimo della sua carriera, dopo - nell'..."È un singolo molto diverso dai miei lavori precedenti, ha unun po' tagliente " afferma" Nel brano dico "Dell'elmo di Scipio nessuno sa niente" perché mi fa riflettere il fatto che, ... Testo e significato di Niente è per sempre, Fabio Rovazzi non vuole ... Martedì 3 gennaio è uscito Niente è per sempre, il nuovo brano di Rovazzi .Scopriamo, insieme, il testo e il significato della canzone. Rovazzi: ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...