Rosso in calo per la holding di Claudio Lotito

Teleborsa

...13 BTp: spread col Bund apre ancora ina 205 pb, rendimento al 4,34% 04 gennaio - 08:58 ...5% a 67 euro 04 gennaio - 08:12 *** Borsa Tokyo: apre il 2023 con un '' in scia a Wall Street, Nikkei ......13 BTp: spread col Bund apre ancora ina 205 pb, rendimento al 4,34% 04 gennaio - 08:58 ...5% a 67 euro 04 gennaio - 08:12 *** Borsa Tokyo: apre il 2023 con un '' in scia a Wall Street, Nikkei ... Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dell'1,40% alle 05:00 Dopo due giorni brillanti in avvio di 2023 e una sessione debole di Wall Street, le borse europee sono attese sopra la parità mercoledì 4 gennaio. Al centro della giornata, i verbali del Fomc. Petroli ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 gen - La Borsa di Tokyo inizia il 2023 in forte calo con la prima seduta dell'anno dopo le festivita' in rosso sulla scia di Wall Street, appesantita dai timo ...