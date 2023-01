Rosatello Musetti-Swiatek Hurkacz oggi in tv | orario | canale e diretta streaming United Cup 2023

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Sarà il doppio misto a decidere la sfida Italia-Polonia diCup, che dà l’accesso alla fase finale del torneo. Al termine dei quattro singolari il punteggio recita 2-2 in virtù dei successi di Berrettini eper gli azzurri e die Linette per la Polonia. A sfidarsi saranno Camillae Lorenzocontro Igae Hubert. Il duo azzurro ha ottenuto una vittoria ieri contro la Norvegia, mentre i forti polacchi hanno conquistato un successo contro il Kazakistan. Sulla carta sarà la Polonia a partire favorita, ma l’Italia potrà assolutamente giocarsi le sue carte e non partirà battuta in partenza. PROGRAMMA ITALIA-POLONIA PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV DOVE VEDERLA IN TV CALENDARIO ITALIA RISULTATI E ...

OA Sport

Per la Polonia probabilmente scenderanno in campo Swiatek e Hurkacz, mentre Santopadre potrebbe schierare uno tra Berrettini eal fianco di. Non resta che attendere e scoprirlo ...In chiusura il doppio misto con Camillae Lorenzoopposti a Iga Swiatek e Hubert Hurkacz. - foto LivePhotoSport - . ari/com 04 - Gen - 23 08:41 4 gennaio 2023 Ranking ATP, Lorenzo Musetti ha guadagnato un'altra posizione in classifica grazie alla vittoria su Michalski CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto e decisivo match del playoff cittadino tra Italia-Polonia di United Cup 2023; chi vince ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...