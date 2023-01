Ronaldo rompe con Mendes dopo il trasferimento in Arabia

Calciomercato.com

L'ex bandiera della Romail silenzio sul suo ex allenatore dopo anni di polemiche, ... Un epilogo che paragona a quello accaduto di recente a Cristiano: 'Da fuori mi sembra un po' di ...Inzaghi su Cristiano: "Per noi è dura accettare la fine. Non sai mai cosa ti aspetta dopo e ... Mi diceva: "Pippo, domani giochi tu ma ora ti do la casacca della riserva sennò Seedorf". Se ... Ronaldo rompe il silenzio: 'Quante speculazioni su di me! Non ho ... Cristiano Ronaldo ha dejado de estar representado por su agente de toda la vida, el portugués Jorge Mendes, tras desacuerdos entre […] ...Cristiano Ronaldo no podrá debutar con el Al Nassr esta semana: debe cumplir dos partidos de sanción impuestos por la FA.