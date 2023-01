(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L’Al-non si ferma e dopo aver provato a prendere, fallendo, sembra intenzionato a puntare due giocatori“È una sfida per me, per il futuro, per le donne e i giovani di questa parte del mondo. Proverò a cambiare la mentalità delle prossime generazioni, aiutarla a sviluppare la crescita del movimento”. Così Cristianoha parlato al L'articolo

DailyNews 24

Intanto in queste ore i riflettori saranno tutti per Cristiano. Croazia(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche ...Commenta per primo L' Al - Nassr ci ha preso gusto. Dopo l'arrivo di Cristiano, i sauditi hanno avanzato un'offerta a Lukaper raggiungere l'ex compagno di squadra. E non solo, si parla anche di un interessamento per il giocatore da parte di un club di MLS . Come ... Ronaldo, Modric e ora anche dei bianconeri: Al-Nassr pigliatutto Luka Modric lascia senza parole un'intera tifoseria. Il centrocampista del Real Madrid e della nazionale croata ha rifiutato un'offerta importante.Secondo quanto riportato da Marca, i sauditi dell’ Al Nassr non si vogliono fermare a Cristiano Ronaldo. Contattato anche Luka Modric il quale però ha rispedito al mittente la proposta. Il campione cr ...