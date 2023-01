Ronaldo-Georgina | la storia può continuare anche in Arabia Ma la legge saudita lo proibisce

Gossip: aria di crisi tra CR7 e la moglieOltre al divorzio da Mendes, Cristianosembra prossimo a quello dalla bellissimaRodriguez , sua compagna dal 2016 e moglie dal ...Alla presentazione con il nuovo club, l'Al - Nassr, Cristianosi è presentato, come da tradizione, con la compagnaRodriguez e i cinque figli. L'ex commessa, oggi modella e influencer di fama internazionale, ha come sempre catturato l'attenzione ...La relazione tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbe essere giunta agli sgoccioli, o meglio, sarebbe solo una grande messa in scena. Un rapporto che persiste soltanto per ragioni economich ...Col trasferimento in Arabia Saudita, CR7 cambia tutto: nuovo agente e svolta nella vita privata - GUARDA LE FOTO ...