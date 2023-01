Ronaldo | altro che Al-Nassr | una clausola lo riporta in Europa

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Cristianoè diventato un nuovo giocatore dell’Al-; sembra, però, esserci unache lo potrebbere in. JuvedipendenzaL’ultimo periodo è stato caratterizzato, per forza di cose, da Cristiano; il portoghese, in pochissimo tempo, si è reso protagonista dell’intervista contro il Manchester United, della rescissione del contratto con i Red Devils e l’eliminazione dal mondiale per mano del Marocco in un match in cui CR7 è entrato nel secondo tempo senza, però, riuscire ad incidere. In realtà, indipendentemente dall’intervista rilasciata,e il Manchester United non avevano più un gran rapporto con il fuoriclasse a voler lasciare il club inglese per trovare una squadra che giocasse la Champions League. Il suo procuratore ha ...