Ronaldo-Al Nassr | maxi commissione per l’agente ma non si tratta di Mendes |  è rottura?

Tuttosport

Le parole di Rudi Garcia, allenatore dell'Aldopo l'arrivo in Arabia Saudita di Cristiano. I dettagli Rudi Garcia, allenatore dell'Al, ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione di Cristiano. ...Le parole di Cristianonella conferenza stampa di presentazione con l'Al -e quell'errore in...geografia. Cristianonon smette di catalizzare su di sé le attenzioni. Il trasferimento del fuoriclasse portoghese all'Al -è stato da molti interpretato come ... Cristiano Ronaldo-Al Nassr: “In Europa lavoro finito. Calcio scadente Chi lo dice…” Come un'onda inarrestabile l'effetto Cristiano Ronaldo colpisce l'Arabia Saudita. Grande entusiasmo nella penisola araba dopo l'annuncio ufficiale del portoghese all'Al-Nassr, con i social network del ...Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, è arrivata la rottura di una delle coppie più famose del mondo. Il calciatore, presentato nella ...