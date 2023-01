Romeo e Giulietta 'sfruttati sessualmente per scene di nudo'. Gli attori di Zeffirelli fanno causa alla Paramount

Corriere della Sera

Olivia Hussey e Leonard Withing , gli attori che da adolescenti furono le star del '' di Franco Zeffirelli , hanno fatto causa alla Paramount per lo sfruttamento di immagini sessuali di minorenni . Ormai ultrasettantenni, i due attori hanno presentato l'azione ...I due protagonisti di "" del 1968 di Franco Zeffirelli hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari per una scena di nudo nel film girata quando erano adolescenti. Olivia ... «Scene di nudo da minorenni»: attori di Romeo e Giulietta di Zeffirelli fanno causa alla Paramount Olivia Hussey e Leonard Withing, gli attori che da adolescenti furono le star del «Romeo e Giulietta» di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa alla Paramount per lo sfruttamento ...Romeo e Giulietta, gli attori Olivia Hussey e Leonard Whiting fanno causa alla Paramount per 500 milioni di dollari. Ecco perché ...