' Romeo e Giulietta' | gli attori fanno causa a Paramount ' Nudi senza volerlo' - Magazine

Olivia Hussey e Leonard Whiting, protagonisti del film di Franco Zeffirelli uscito nel 1968, si sono rivolti al tribunale per le scene di nudo che hanno interpretato. L'accusa è di abusi sui minori. Il 2023 per la Paramount si apre con una denuncia per un film uscito 55 anni fa: Olivia Hussey e Leonard Whiting, coppia di attori teenager protagonisti di quel Romeo e Giulietta diretto da Franco Zeffirelli nel 1968, hanno deciso di agire per vie legali a causa delle scene di nudo presenti nel film. Al centro della contesa c'è una scena in cui le due giovani star appaiono nude.