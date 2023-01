Romeo e Giulietta | gli attori di Zeffirelli fanno causa alla Paramount 54 anni dopo per una scena di nudo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Olivia Hussey e Leonard Whiting, oggi settantenni, chiedono un risarcimento di 500 milioni di dollari per «unadinon autorizzata» mostrata nel film del 1968 diretto da Franco. I due, all'epoca minorenni, sostengono di aver sofferto di ansia e disagio emotivo per oltre cinquant'

Corriere della Sera

... le probabili formazioni del match di Serie A 4 Gennaio Sport Torino - Verona: le probabili formazioni del match di Serie A 4 Gennaio Attualità Una scena di nudo in: i due ...Il successo è arrivato improvviso, dirompente a 15 anni per ildi Franco Zeffirelli per il quale l'attrice argentina naturalizzata inglese vinse un Golden Globe come rivelazione. Oggi a 70 anni, insieme al collega Leonard Whiting , ha deciso di ... «Scene di nudo da minorenni»: attori di Romeo e Giulietta di Zeffirelli fanno causa alla Paramount Olivia Hussey e Leonard Whiting, i Romeo e Giulietta del film di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa alla Paramount Pictures. Il motivo Sfruttamento di immagini di nudo di minori.Olivia Hussey e Leonard Whiting, oggi settantenni, chiedono un risarcimento di 500 milioni di dollari per «una scena di nudo non autorizzata» mostrata nel film del 1968 diretto da Franco Zeffirelli. I ...