Romeo e Giulietta | gli attori del film di Zeffirelli fanno causa alla Paramount per le scene di nudo | «Siamo stati sfruttati sessualmente»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) I duedeldi Francohanno intentato unacontro laPictures per una scena dinon autorizzata. Olivia Hussey e Leonard Whiting, che all’epoca delle riprese avevano rispettivamente 15 e 16 anni, hanno infatti sporto denuncia il 30 dicembre scorso a Santa Monaca, in California, nei confronti della società produttrice dell’adattamento del 1968 per «averliquando erano ancora minorenni», mostrando immagini dei glutei e del seno. Secondo una fonte citata da Afp il registra italiano, scomparso nel 2019, avrebbe insistito affinché i due, oggi ottantenni, girassero la scena altrimenti il ...

