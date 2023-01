Romeo e Giulietta di Zeffirelli | gli attori fanno causa per la scena di nudo da minorenni

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Olivia Hussey e Leonard Whiting, i due protagonisti didel 1968 di Franco, hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari. I due, che all’epoca del film avevano rispettivamente 15 e 16 anni, portano in tribunale la Paramount Pictures per aver girato ladinel film mentre erano ancorasenza il loro consenso. Secondo quanto riportato da Variety Hussey e Whiting, che ora hanno 71 e 72 anni, hanno intentato lapresso la Corte Superiore della contea di Los Angeles per presunti abusi sessuali, molestie sessuali e frode. I documenti legali ottenuti da Variety indicano che Franco, morto nel 2019, aveva assicurato ai due giovani ...

la Repubblica

Credits photo: @Paramount Gli attori protagonisti del filmdi Zeffirelli hanno intentato una c ausa contro la Paramount Picture s per aver girato una scena di nudo non autorizzata. Olivia Hussey e Leonard Whiting , oggi settantenni, all'...Casa di produzione trascinata in tribunale 55 anni dopo . Leonard Whiting e Olivia Hussey, gli attori protagonisti da adolescenti del '' di Franco Zeffirelli, uscito nel 1968, hanno fatto causa alla Paramount per le scene di nudo del film. L'accusa è di sfruttamento di immagini sessuali di minorenni. Chiesto oltre ... Romeo e Giulietta: "Sfruttati sessualmente per le scene di nudo". Gli attori di Zeffirelli fanno causa alla P… I due attori, Olivia Hussey e Leonard Whiting, che hanno interpretato gli amanti adolescenti Romeo e Giulietta nell’adattamento di Franco Zeffirelli del 1968, hanno intentato una causa contro la Param ...Olivia Hussey e Leonard Whiting, attori protagonisti del film Romeo e Giulietta di Zeffirelli, hanno denunciato la Paramount per nudo non autorizzato.