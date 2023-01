Romeo e Giulietta di Zeffirelli fanno causa a Paramount | “Fu abuso di minori” VIDEO

la Repubblica

I protagonisti del film di Franco Zeffirelli,, del 1968 hanno fatto causa alla Paramount per delle scene di nudo girate quando erano minorenni. Infatti, Olivia Hussey e Leonard Whiting all'epoca delle riprese avevano 15 e 16 ...Gli attori protagonisti del filmdi Franco Zeffirelli, ovvero Olivia Hussey e Leonard Whiting, hanno fatto causa alla Paramount Pictures per una scena di nudo non autorizzata. Zeffirelli: gli attori die ... Romeo e Giulietta: "Sfruttati sessualmente per le scene di nudo". Gli attori di Zeffirelli fanno causa alla P… Il caso coinvolge gli attori di 'Romeo e Giulietta' di Zeffirelli con scene di nudo di Olivia Hussey e Leonard Whiting ...Le star di "Romeo e Giulietta", film del 1968 di Franco Zeffirelli, hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per oltre 500 milioni di dollari per una scena di nudo nel film girata quando erano a ...