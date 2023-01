Romeo e Giulietta | attori film Zeffirelli fanno causa per le scene di nudo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le star delpremio Oscar ‘’ di Francodel 1968 hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per “abusi sessuali” adi una scena diin cui sono apparse. Lo riporta la Bbc. Leonard Whiting e Olivia Hussey erano adolescenti quando hanno realizzato il: ora gliinglesi, ormai settantenni, affermano che il regista Francoli ha “incoraggiati a giraredi” nonostante le precedenti assicurazioni che non avrebbero dovuto farlo. La Paramount non ha ancora risposto pubblicamente al reclamo. I duechiedono un risarcimento di oltre 500 milioni di dollari (417 milioni di sterline), stimati sulla base ...

Corriere della Sera

Gli attori Olivia Hussey e Leonard Whiting hanno fatto causa alla Paramount per abusi su minori avvenuti sul set di, film diretto da Franco Zeffirelli nel 1968. Secondo quanto riportato da "Variety", la denuncia sarebbe riferita alla controversa scena in cui i due attori - oggi settantenni, ma ...I protagonisti di '' di Franco Zeffirelli hanno deciso di fare causa alla Paramount per aver sfruttato delle immagini di loro nudi quando erano ancora minorenni . Olivia Hussey e Leonard Whiting all'... «Scene di nudo da minorenni»: attori di Romeo e Giulietta di Zeffirelli fanno causa alla Paramount Romeo e Giulietta ha ricevuto diversi adattamenti cinematografici nel corso della storia, con alcuni che hanno avuto anche un graditissimo giudizio di pubblico e critica. Uno dei quelli più famosi, se ...Olivia Hussey e Leonard Whiting, protagonisti del film di Franco Zeffirelli uscito nel 1968, si sono rivolti al tribunale per le scene di nudo che hanno interpretato. L'accusa è di abusi sui ...