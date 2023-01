Romeo e Giulietta | attori film Zeffirelli fanno causa per le scene di nudo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Le star delpremio Oscar ‘’ di Francodel 1968 hanno citato in giudizio la Paramount Pictures per “abusi sessuali” adi una scena diin cui sono apparse. Lo riporta la Bbc. Leonard Whiting e Olivia Hussey erano adolescenti quando hanno realizzato il: ora gliinglesi, ormai settantenni, affermano che il regista Francoli ha “incoraggiati a giraredi” nonostante le precedenti assicurazioni che non avrebbero dovuto farlo. La Paramount non ha ancora risposto pubblicamente al reclamo. I duechiedono un risarcimento di oltre 500 milioni di dollari (417 milioni di sterline), stimati sulla ...

Avrebbero sofferto di ansia e disagio emotivo per oltre 50 anni, i due protagonisti del film di Franco Zeffirellidel ...Olivia Hussey e Leonard Withing, gli attori che da adolescenti furono le star del "" di Franco Zeffirelli, hanno fatto causa alla Paramount per lo sfruttamento di immagini sessuali di minorenni. Ormai ultrasettantenni, i due attori hanno presentato l'azione ... «Scene di nudo da minorenni»: attori di Romeo e Giulietta di Zeffirelli fanno causa alla Paramount Il successo è arrivato improvviso, dirompente a 15 anni per il Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli per il quale l'attrice argentina naturalizzata inglese vinse un Golden Globe come rivelazione.Romeo e Giulietta ha ricevuto diversi adattamenti cinematografici nel corso della storia, con alcuni che hanno avuto anche un graditissimo giudizio di pubblico e critica. Uno dei quelli più famosi, se ...