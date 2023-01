Roma | Zaniolo e Dybala sostituiti per problemi fisici Ma filtra ottimismo

Sospiro di sollievo per i tifosi della. Paulo Dybala e Nicolò, usciti nel corso del secondo tempo di- Bologna, stanno bene . L'argentino ha chiesto il cambio per i crampi ed è anche comprensibile, visto che non giocava ...Momenti di apprensione all'Olimpico per le condizioni di Nicolò. Al 60' di- Bologna, il numero 22 giallorosso è stato costretto a chiedere il cambio alla panchina guidata da Foti - Mourinho è squalificato - a causa di un colpo al ginocchio destro ...Bene, adesso arriva la comunicazione ufficiale da parte della Roma sulle condizioni dei due: per Zaniolo si tratta di un colpo al ginocchio destro, mentre per la Joya solamente crampi. Nessuno dei due ...La lunga sosta ha fatto bene, se guardiamo il risultato: una vittoria in campionato non si vedeva all’Olimpico dalla sfida con il Lecce, lo scorso 9 ottobre. Non benissimo, se ci ...