Roma | turista accoltellata | su coltello arrestato forse tracce di sangue

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Nel corso della perquisizione del clochard di 25 anni, gravemente sospettato di essere l'autore del tentato omicidio dellaisraeliana avvenuto il 31 dicembre scorso all'interno della Stazione Termini di, sono stati rinvenuti due coltelli, uno dei quali con probabilidi. E' quanto fanno sapere i carabinieri di Milano, precisando che le due armi, oltre ad un cutter trovato in possesso del giovane, sono state sottoposte a sequestro e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per i successivi approfondimenti tecnico - scientifici.

Adnkronos

... i l brigadiere dei carabinieri - che insieme alla moglie anche lei militare dell'Arma - è riuscito a bloccare il giovane polacco che ha aggredito laisraeliana alla stazione Termini di. ......di. 'Non sono io quella persona' ha detto Aleksander Mateusz Chomiak , il polacco di 25 anni, senza fissa dimora, fermato ieri in stazione a Milano perché ritenuto l'aggressore della... Roma, turista israeliana accoltellata a Termini: arrestato aggressore - Video Aleksander Mateusz Chomiak, fermato per l'aggressione di una turista a Termini, ha negato le accuse che gli sono piombate addosso nelle scorse ore.L'uomo arrestato come aggressore della turista israeliana a Termini nega le accuse. Ha risposto alle domande Aleksander Mateusz Chomiak durante ...