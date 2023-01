Roma | spuntano le immagini di un Papa nero

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Habemusm,!” è stato il grido lanciato a, questa mattina, da Pep Marchegiani, artista 50enne di origine abruzzese. La performance capitolina è inserita nella lunga tradizione delle 'Pasquinate' con l'apparizione dell'immagine del nuovo Pontefice africano (Celestino VI) sulla celebre statua di Pasquino, sul lungotevere al cospetto del Cupolone, sulla statua di Giordano Bruno a Campo dei fiori e in diversi luoghi iconici della Città eterna. Marchegiani, artista non nuovo a provocazioni che portano a una riflessione, sullo stato e sul ruolo dell'arte contemporanea, ha voluto rappresentare e portare nel cuore della cristianità l'idea di un primoafricano della storia. "Ad ispirarmi è stato un sogno che ho poi materializzato in un'effige, un Nft e un sito, e-pray, che venderà oggetti sacri, autorizzati ...