Roma | Pellegrini | 'Mourinho occupa il primo posto Se non vince sta male'

Sky Sport

Il capitano giallorosso Lorenzoha parlato a Dazn della sua stima per José Mourinho . Il numero 7 dellaha spiegato la passione e la voglia di vincere che il suo allenatore trasmette alla squadra. Ecco le sue ...Il tecnico infatti, che assisterà al match dalla tribuna (è squalificato per i prossimi due turni), è sempre più deciso a puntare sul consueto 3 - 4 - 2 - 1 cone Dybala alle spalle di ... Roma, Pellegrini "ricaricato" dopo la pausa: è il rinforzo in più per la corsa Champions Intervenuto durante la trasmissione "A Tutto Sport" in onda su Cusano News 7, l'ex bianconero Hernanes si è soffermato sul suo ex tecnico Massimiliano Allegri: "Allegri ...Per la sfida di oggi (16.30) contro il Bologna il tecnico portoghese sembra intenzionato a non inserire l’inglese tra i titolari. A centrocampo potrebbe avere una chance il giovane Tahirovic, ma al mo ...