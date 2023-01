Roma | Pellegrini | “Mourinho è stato fondamentale per me | Zaniolo come un fratello più piccolo”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Lorenzo, capitano della, ha parlato a DAZN di José, tecnico dei giallorossi: “Per me è, insegnandomi cose che non avrei mai pensato, perciò occupa il primo posto nella mia testa. Non è un allenatore che si accontenta di vincere trofei, se non vince il prossimo sta male. Nell’unica finale giocata con lui in panchina si parlava solamente di vittoria“.ha poi svelato un retroscena in merito alla finale di Tirana: “Non ho visto le immagini e credo che mai lo farò. Mi basta entrare a Trigoria e vedere la coppa. Che effetto mi fa? Mi dà voglia di vincere subito un’altra“. “La maglia numero 10? Non ho mai pensato di indossarla. Appena la vedo penso solo ed esclusivamente a Totti e mi piace che resti così – ha aggiunto il centrocampista ...

ROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante,, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. All.: Mourinho. BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, ...