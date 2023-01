Roma | Pellegrini | «Mai chiesto la numero 10»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Le parole di Lorenzo, centrocampista e capitano della, sulla sua lunga avventura in giallorosso Lorenzoha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn. Il centrocampista e capitano dellaha svelato un aneddoto sulla maglia10. PAROLE – «Mai pensato di prenderla, per prima cosa perché il 7 è il miopreferito e averlo trovato libero non mi sembrava vero. Non avrebbe senso cambiare, per cosa, per far contento chi? Conta quello che fai in campo. Quando vedi la 10 pensi solo a Totti, mi piace ed è giusto sia così». L'articolo proviene da Calcio News 24.