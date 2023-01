Roma | Mou cambia | Zaniolo davanti a Pellegrini e Dybala | Abraham in panchina

Corriere dello Sport

José Mourinho è sempre più convinto di escludere un big dalla sfida con il Bologna. Per la gara delle 16.30 in programma all'Olimpico contro i rossoblu, lo Special One sembra intenzionato a lasciare ...può sempre ricordare che la prima coppa dellal'ha vinta lui e merita tempo. Allegri e Inzaghi hanno meno margini d'errore'. E' soprattutto Inzaghi ad avere la partenza più complicata. '... Roma, con Mourinho spettacolo in 10K Mou, invece, ritiene la squadra non all'altezza e vorrebbe rinforzi ... se esercitata in presenza di più offerte concorrenti, obbligherebbe AS Roma, a rinnovare il Contratto con New Balance e a ...Lo Special One è squalificato: in panchina ci sarà il vice Foti, una sorta di amuleto visto che con lui la Roma non ha mai perso ...