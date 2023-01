Roma | madre e figlia morte in casa a San Basilio | si indaga per omicidio

Canale Dieci

L'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso di Carmela Aquilani, 90 anni, e Augusta Grimandi, 57 anni. A fare scoprire i corpi sono state le figlie della 57enne, che hanno chiamato il 112 non ...Secondo alcune fonti giornalistiche la procura diavrebbe aperto un fascicolo per omicidio ... Non sentivano lae la nonna dal pomeriggio dell'ultimo dell'anno. Poi il silenzio nonostante i ... Roma, madre e figlia morte in casa nella notte di San Silvestro: è giallo ROMA - Soltanto raramente Giorgia ha parlato della sua vita privata, del rapporto con il compagno Emanuel Lo, ballerino e coreografo che è al suo fianco da 20 anni, e di quello con Samuel, il figlio 1 ...Un colpo partito da un fucile da caccia ha ridotto in frantumi i finestrini dell'auto di un uomo che stava guidando in via Selva dei cavalieri a Fonte Nuova. Un botto, poi il vetro che va ...