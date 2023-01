Footballnews24.it

... con la squadra di Sarri adesso più lontana dal Milan in classifica! Vittoria invece per ladi ... Zaniolo, leNon è ancora nota l'entità dell'infortunio di Nicolò Zaniolo al ginocchio. ...Lainizia il 2023 con la preziosissima vittoria sul Bologna, che vale l'aggancio in classifica ... Meno preoccupanti ledi Dybala, costretto a lasciare il campo al 75' a causa dei crampi: ... Roma, le condizioni di Zaniolo e Dybala: Mourinho in apprensione Brutta tegola per Mourinho! L'allenatore ha visto infortunarsi il suo big nel match contro il Bologna. Sensazioni negative in vista del Milan ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...