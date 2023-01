Roma | il Betis chiede Vina

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Secondo fonti certe,potrebbe salutare lain questo mercato di gennaio per trasferirsi alSiviglia. Contatti in corso Secondo calciomercato.com, lapotrebbe presto salutare. Il terzino è in uscita già dalla scorsa estate, con i giallorossi che vorrebbero cederlo al prima possibile. I colleghi di cm hanno scritto, sulla situazione: L'articolo