Roma | Ibanez | 'Milan? Dovremo avere la testa per vincere'

AS Roma

"Volevamo iniziare con una vittoria il 2023, la squadra è stata brava a difendere anche in zona offensiva". Queste le parole del difensore dellaRogerdopo la vittoria dei giallorossi sul Bologna per 1 - 0 all'Olimpico. Laè ora attesa dalla sfida col Milan: "Tutte le partite sono di livello, dobbiamo giocarle tutte con la ...Monumentale6 Meno sollecitato dei compagni di reparto, in un paio di occasioni si lascia ... Se ci fosse ancora bisogno di confermare perché sia fondamentale per la, la gara con il ... Ibanez: "L'obiettivo era quello di iniziare il 2023 con una vittoria" Dopo la lunga sosta per lasciar spazio al Mondiale in Qatar, torna in scena il campionato: la Roma batte il Bologna nella 16a giornata di campionato grazie ad una rete dal dischetto ...La Roma supera per 1-0 il Bologna all'Olimpico, nella prima gara del 2023 dopo la sosta per i Mondiali. Basta un rigore di Pellegrini, dopo una manciata di minuti, a fissare il risultato. Sia nel prim ...