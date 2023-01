Roma | gli infortuni valgono 25 milioni a bilancio

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Glidei calciatori dellanella stagione 2021/22 sono valsi oltre 25di euro al club giallorosso. Mourinho e il suo staff avrebbero fatto sicuramente a meno delle assenze, tra i varimuscolari – di Pellegrini, Zaniolo e Smalling su tutti – e lungodegenti come il laterale Leonardo Spinazzola, che si ruppe L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La Stampa

, 4 gen - Grazie al MeToo le accuse tardive di molestie pagano : se ne sono accorti, a 80 anni suonati,attori che interpretarono Romeo e Giulietta nell'omonimo film di Zeffirelli. Olivia ..., 4 gen - Capodanno col botto, anzi con molteplici botti in Germania, dove branchi di ' risorse ' di boldriniana memoria hanno messo a ferro e fuoco le città del Paese, con particolare riguardo a ... Roma, gli ambientalisti imbrattano con la vernice rossa il Palazzo del Senato: tre arresti NewTuscia – ROMA – “In un momento particolarmente difficile per l’aumento dei costi dell’energia e del gas, aggravato anche dall’incremento delle tariffe della benzina dovuto al mancato rinnovo del ...Il Campidoglio ha disposto un blocco auto a Roma il 30 e 31 dicembre 2022 e il 2 gennaio 2023 per l'emergenza smog. Stop ai benzina Euro 3 e diesel Euro 4 A causa… Leggi ...