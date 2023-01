(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Un botto fortissimo e i finestrini della macchina guidata da un 56enne indiano esplodono andando in frantumi. E’ successo intorno alle 18.30 di ieri ain via Selva dei cavalieri, a Fonte Nuova. E’ stato l’uomo, sotto choc ma illeso, a chiamare i carabinieri raccontando quanto accaduto. Sul posto i militari di Mentana e Monterotondo, appurato che si trattava did’arma da fuoco, hanno avviato le indagini individuando poco dopo la casa dalla quale era stato esploso il proiettile. Lì hanno trovato un 70enne italiano che, davanti ai carabinieri ha ammesso le proprie responsabilità spiegando di aver sparato accidentalmente mentre armeggiava col suoda caccia alla. L’arma, il cui porto d’armi era scaduto da pochi giorni, è stata sequestrata insieme ad altri tre fucili custoditi in ...

Un botto fortissimo e i finestrini della macchina guidata da un 56enne indiano esplodono andando in frantumi. E' successo intorno alle 18.30 di ieri ain via Selva dei cavalieri, a Fonte Nuova . E' stato l'uomo, sotto choc ma illeso, a chiamare i carabinieri raccontando quanto accaduto. Sul posto i militari di Mentana e Monterotondo, appurato ... Roma, esplode colpo di fucile da finestra: colpita auto in transito L'uomo, subito rintracciato dai carabinieri, si è giustificato dicendo che gli era partito un colpo per sbaglio mentre puliva il fucile da caccia, poi sequestrato ...Ascolta l'articolo Un botto fortissimo e i finestrini della macchina guidata da un 56enne indiano esplodono andando in frantumi. E' successo intorno alle 18.30 di ieri a Roma in via Selva dei cavali ...