Roma | chi è Benjamin Tahirovic | svedese classe 2003 lanciato da Mourinho

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un giovane centrocampista nelladi José. Nel match casalingo contro il Bologna, viene infattidal primo minuto lo, nato a Spanga, in Svezia,è di origini bosniache ma, al momento, non è stato convocato da nessuna delle due Nazionali, nemmeno a livello giovanile. Primavera del Vasalund, squadra di terza categoria, con cui esordisce a poco più di 17 anni. A febbraio 2021 lalo porta nella capitale, strappandolo dalle grinfie di AIK e Benfica per la cifra di 204 mila euro. Centrocampista dotato di forza fisica, lonon è certo uno scattista. Piedi buoni e una leggera propensione offensiva completano il quadro. Nella ...

