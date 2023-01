Roma-Bologna | Thiago Motta | “Difficile digerire la sconfitta | manca un rigore clamoroso per noi”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) “Èquesta, ma non so come descrivere i due episodi. Dybala cerca il difensore che tocca anche la palla, non eraun penaltyper noi. Il calcio si sta evolvendo, dobbiamo cambiare. Capisco la frustrazione dei ragazzi per queste ingiustizie”. Lo ha detto a Dazn il tecnico deldopo laper 1-0 sul campo della. Decide undi Pellegrini e il tecnico recrimina per una simulazione fischiata a Ferguson nella ripresa. “Abbiamo fatto una buona partita, possiamo migliorare alcune cose ma sono contento anche del secondo tempo. Dopo l’episodio del, la squadra è rimasta in partita e ...

Virgilio Sport

, gli highlights. Orfana di Abraham, escluso da Mourinho per dare spazio al giovane Tahirovic, larompe l'equilibrio in appena 6'. Ci pensa Pellegrini, che dal dischetto spiazza ...Nei primi 45' lanon trova mai il tiro in porta. Ripresa con qualche spunto in più, ma il rischio beffa è sempre dietro l'angolo. Tre punti pesanti. Roma - Bologna: 1-0 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita ROMA (ITALPRESS) – La Roma soffre ma batte il Bologna 1-0 nella prima partita di campionato del 2023 all’Olimpico. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un’ora di gi ...La lunga sosta ha fatto bene, se guardiamo il risultato: una vittoria in campionato non si vedeva all’Olimpico dalla sfida con il Lecce, lo scorso 9 ottobre. Non benissimo, se ci ...