Roma-Bologna | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ritorna il campionato italiano di calcio con la sedicesima giornata del massimo torneo nazionale. In campo, tra le altre, scenderanno sul rettangolo verde di gioco, nel match che aprirà nuovamente le porte dello Stadio Olimpico. I giallorossi, padroni di casa di questa sfida, sono attualmente al settimo posto della graduatoria dopo aver chiuso pareggiando, sempre all’interno della Capitale, in rimonta e all’ultimo contro il Torino di Ivan Juric. I rossoblù di Thiago Motta, invece, prima della lunga sosta dedicata ai Mondiali di calcio in Qatar hanno vinto agevolmente nel derby emiliano contro il Sassuolo infliggendo ai neroverdi un netto 3-0 che li ha portati all’undicesimo posto. Ecco le ultime dalla partitacon le, il pronostico e la ...