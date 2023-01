Roma - Bologna | nell' Olimpico esaurito riparte la corsa di Mourinho verso il quarto posto C' è Dybala ma il futuro è incerto

Manasconde tante altre storie. Da Arnautovic e Thiago Motta che ritrovano José a Dybala che torna a guidare i Fab4. Da Abraham che prenota un gol da dedicare al futuro nascituro a ...Esordio rimandato per Solbakken . Ola è fuori dalla lista dei convocati per il match col. Il norvegese ha svolto il primo allenamento in gruppo solamente tre giorni fa. L'ex Bodo ...laper ...La Roma sta cercando campioni da aggiungere alla rosa di mister Josè Mourinho. L'allenatore portoghese ha fatto capire a chiare lettere di avere bisogno di altri giocatori, necessari per raggiungere ...La prima sorpresa in casa Roma in questo 2023 è firmata ancora Mourinho. Il tecnico giallorosso in vista della gara contro il Bologna, in programma all'Olimpico alle 16.30, ha ...