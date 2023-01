Roma Bologna | l’omaggio a Sinisa Mihajlovic – ?

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Il saluto dicon uno striscione con la scritta “Ciao” Non soltanto il minuto di raccoglimento per, ma anche un occasione per salutare, arrivato in Italia proprio dai giallorossi e che con i rossoblu ha concluso la sua carriera da allenatore. Ciao??pic.twitter.com/Lfl2pQ0XRG— Calcio Türkiye ???? (@CalcioTurkey) January 4, 2023 I capitani delle due squadre hanno mostrato uno striscione prima del calcio d’inizio con la scritta “Ciao“. L'articolo proviene da Calcio News 24.

