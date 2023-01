Roma Bologna LIVE 1-0 | Orsolini in sforbiciata | palla alta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) All’Olimpico, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Olimpico va in scena il match valido per la 16ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sky Sport

Il saluto dia Sinisa Mihajlovic con uno striscione con la scritta 'Ciao Sinisa' Non soltanto il minuto di raccoglimento per, ma anche un occasione per salutare Sinisa Mihajlovic, ...SALERNITANA - MILAN 1 - 2 SASSUOLO - SAMPDORIA 1 - 2 SPEZIA - ATALANTA 2 - 2 TORINO - HELLAS VERONA 1 - 1 LECCE - LAZIO ore 16.30CREMONESE - JUVENTUS ore 18.30 FIORENTINA - MONZA ... Roma-Bologna, le probabili formazioni: Tahirovic dal 1' Sport - Special One squalificato e in tribuna: in panchina ci sarà l'amuleto .... Di clausura da queste parti c'è soltanto lo smarrimento per 50 giorni e oltre ...Torna finalmente il campionato di Serie A. La prima sfida del 2023 della Roma è in casa contro il Bologna. Fischio d’inizio alle ore 16:30 allo stadio Olimpico. Seguite con noi il LIVE del match! CLIC ...