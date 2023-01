Roma - Bologna | le pagelle | Smalling 7 è un gigante Lucumì 5 | rigore evitabile

Sky Sport

Trema solo nel finale, anche se con i piedi si dimostra rivedibile. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti :...Leggi anche1 - 0, gol di Pellegrini su rigore Lecce - Lazio 2 - 1, rimonta giallorossa LA PARTITA - La Juve, con una formazione ampiamente rimaneggiata e piena di giovani, prova a ... Roma-Bologna 1-0, le pagelle Il capitano giallorosso riesce a sbloccare il risultato trasformando un rigore. La Roma riesce a conquistare i suoi primi tre punti del 2023 in casa, sconfiggendo il Bologna per 1-0, non senza soffere ...20.30 Calcio: colpo Juve al 91', viola pari La Juventus passa a Cremona con una pu- nizione di Milik al 91'. Pareggio a Fi- renze fra i viola e il Monza (reti di di Cabral e Augusto). SALERNITANA-MI ...