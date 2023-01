Roma-Bologna | le formazioni ufficiali | fuori Abraham | debutta Tahirovic dal 1' Orsolini con Arnautovic

Calciomercato.it vi offre i match tra Lecce e Lazio e train tempo reale. Probabili Formazioni Lecce - Lazio e- BolognaLECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, ...GasperiniCLASSIFICA SERIE A: Napoli 41 punti; Milan* 36; Juventus 31; Lazio e Inter 30; Atalanta e27; Udinese 24; Torino 21; Fiorentina e19; Salernitana* ed Empoli 17; Monza e ...In occasione della sedicesima giornata di Serie A, spazio alla sfida dello Stadio Olimpico di Roma fra Roma e Bologna di mercoledì 4 gennaio alle 16.30.La formazione giallorossa di José Mourinho ...Dopo quasi due mesi di pausa, la Serie A torna in campo per la 16ª giornata. La Roma, ferma in sesta posizione a 27 punti e in corsa per un posto in Champions League, ospita il Bologna di ...