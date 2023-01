Roma-Bologna | fuori dai convocati Karsdorp e Solbakken

Lariparte in campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar , ospitando ilall'Olimpico. Serve una vittoria a Mourinho per rilanciare la corsa al quarto posto. Il tecnico portoghese ...Dove vedereIl calcio d'inizio è fissato alle 16.30; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione ...La prima sorpresa in casa Roma in questo 2023 è firmata ancora Mourinho. Il tecnico giallorosso in vista della gara contro il Bologna, in programma all'Olimpico alle 16.30, ha ...Dopo la lunghissima sosta per il Mondiale in Qatar, la Serie A finalmente ritorna in campo, e lo fa col botto Le partite delle 12.30 hanno subito regalato spettacolo, e siamo sicuri che il big match d ...