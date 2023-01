Roma - Bologna 1 - 0 | pagelle | Pellegrini rompe il digiuno | muro Smalling

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Rui Patricio 6: Con le mani non interviene, ma coi piedi rischia di far danni Mancini 6: Un quarto d'ora di controllo prima di provare a bissare trovando la deviazione di Zaniolo. Garantisce serenità ...

Momenti di apprensione all'Olimpico per le condizioni di Nicolò Zaniolo. Al 60' di, il numero 22 giallorosso è stato costretto a chiedere il cambio alla panchina guidata da Foti - Mourinho è squalificato - a causa di un colpo al ginocchio destro subito nel corso della ..., gli highlights. Orfana di Abraham, escluso da Mourinho per dare spazio al giovane Tahirovic, larompe l'equilibrio in appena 6'. Ci pensa Pellegrini, che dal dischetto spiazza ... Roma - Bologna: 1-0 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita ROMA (ITALPRESS) – La Roma soffre ma batte il Bologna 1-0 nella prima partita di campionato del 2023 all’Olimpico. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un’ora di gi ...Preoccupano le condizioni di Dybala e Zaniolo. I due hanno dovuto alzare bandiera bianca durante la sfida col Bologna. Problemi fisici e smorfie sul volto di entrambi. Si attendono gli esami ...