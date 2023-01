Roma-Bologna 1-0 | Ibanez | “Bravi a difendere | col Milan serve testa”

Virgilio Sport

, gli highlights. Orfana di Abraham, escluso da Mourinho per dare spazio al giovane Tahirovic, larompe l'equilibrio in appena 6'. Ci pensa Pellegrini, che dal dischetto spiazza ...Nei primi 45' lanon trova mai il tiro in porta. Ripresa con qualche spunto in più, ma il rischio beffa è sempre dietro l'angolo. Tre punti pesanti. Roma - Bologna: 1-0 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita ROMA (ITALPRESS) – La Roma soffre ma batte il Bologna 1-0 nella prima partita di campionato del 2023 all’Olimpico. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un’ora di gi ...Preoccupano le condizioni di Dybala e Zaniolo. I due hanno dovuto alzare bandiera bianca durante la sfida col Bologna. Problemi fisici e smorfie sul volto di entrambi. Si attendono gli esami ...