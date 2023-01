Roma-Bologna 1-0 | gol di Pellegrini su rigore

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) (Adnkronos) – Labatte ilper 1-0 nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. Lagrazie a questo successo, firmato dasuper fallo su Dybala, si porta a 30 punti agganciando la Lazio, sconfitta a Lecce, mentre ilresta a 19 punti. LA PARTITA – Per la prima sfida del 2023 Mourinho sorprende con l’inserimento di Tahirovic come titolare dal primo minuto con Cristante a centrocampo, mentre in attacco Dybala ea sostegno di Zaniolo, e Abraham che parte dalla panchina. Thiago Motta invece si affida ad Arnautovic supportato da Orsolini, Ferguson e Soriano. Laparte subito forte e al 6? passa in vantaggio con il calcio disegnato da Lorenzo ...

Corriere dello Sport

" La prima squadra italiana da calciatore, la, l'ultima da allenatore, il. Dopo la morte di Mihajlovic, il 16 dicembre, due delle sue ex squadre hanno dato vita a una partita combattuta, spigolosa, fisica. Di quelle che il serbo ...la decide un rigore di Pellegrini, da 7 come il migliore in campo: Smalling. Esordio dal 1' con emozione per Tahirovic, il salvataggio sulla linea al 96' di Abraham vale come un ... Roma-Bologna diretta: decide Pellegrini su rigore al 6' Roma subito in vantaggio: Dybala conquista un rigore, Pellegrini lo realizza: 1-0 sul Bologna La sfida dell'Olimpico si sblocca subito: dopo appena 4'… Leggi ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma soffre ma batte il Bologna 1-0 nella prima partita di campionato del 2023 all’Olimpico. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un’ora di ...