Roma-Bologna 1-0 | decide un rigore di Pellegrini

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Lasoffre ma batte il1-0 nella prima partita di campionato del 2023 all’Olimpico. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un’ora di gioco, lancia da titolare Tahirovic e ritrova dal 1? Paulo Dybala. La prima rete giallorossa del nuovo anno però è di Lorenzo, anche se gran parte del merito è proprio dell’argentino neo campione del mondo. E’ la Joya al 6? infatti a procurarsi il calcio diper un fallo di Lucumì. Dagli undici metri si presenta il capitano che spiazza Skorupski e sblocca il punteggio. Al 17? altro lampo: Mancini ci prova dalla distanza, Zaniolo devia il tiro ma la palla sfiora solo la traversa. Al 31? si affaccia il: Lykogiannis crossa dalla sinistra, ma Orsolini in rovesciata non ...

Sospiro di sollievo per i tifosi della. Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo , usciti nel corso del secondo tempo di, stanno bene . L'argentino ha chiesto il cambio per i crampi ed è anche comprensibile, visto che non giocava così tanto da tre mesi. Tra l'altro era previsto che non giocasse 90', ma ha ...Lazio battuta a Lecce e agganciata dalla, che supera il. Pareggi per Atalanta e Torino, punti importanti in coda per la Sampdoria 1) NAPOLI 41 punti 15 partite giocate 37 gol fatti 12 ... Roma - Bologna: 1-0 - Serie A - Risultato finale e commento alla partita I giallorossi dopo la pausa Mondiali in campo all'Olimpico mercoledì alle 16.30 Redazione Finalmente la Serie A. Dopo due mesi di stop causa Mondiali in Qatar, lo stadio Olimpico torna a tingersi di… ...Nessuno dei due preoccupa. Nessuno dei due in questo momento dà dei pensieri alla Roma. Una buona notizia, la seconda, dopo la vittoria per uno a zero contro il Bologna che ha permesso alla squadra di ...