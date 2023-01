Roma-Bologna 1-0 | decide un rigore di Pellegrini

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)(ITALPRESS) – Lasoffre ma batte il1-0 nella prima partita di campionato del 2023 all'Olimpico. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un'ora di gioco, lancia da titolare Tahirovic e ritrova dal 1? Paulo Dybala. La prima rete giallorossa del nuovo anno però è di Lorenzo, anche se gran parte del merito è proprio dell'argentino neo campione del mondo. E' la Joya al 6? infatti a procurarsi il calcio diper un fallo di Lucumì. Dagli undici metri si presenta il capitano che spiazza Skorupski e sblocca il punteggio. Al 17? altro lampo: Mancini ci prova dalla distanza, Zaniolo devia il tiro ma la palla sfiora solo la traversa. Al 31? si affaccia il: Lykogiannis crossa dalla sinistra, ma Orsolini in rovesciata non ...

Corriere dello Sport

SALERNITANA - MILAN 1 - 2 SASSUOLO - SAMPDORIA 1 - 2 SPEZIA - ATALANTA 2 - 2 TORINO - HELLAS VERONA 1 - 1 LECCE - LAZIO 2 - 11 - 0 CREMONESE - JUVENTUS ore 18.30 FIORENTINA - MONZA ...Commenta per primo1 - 0 (primo tempo 1 - 0) Rete: 6' rig. Pellegrini. Ammoniti Ibanez, Ferguson, Thiago Motta, Celik, Aebischer.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Tahirovic (64'... Brivido Dybala, il gesto in panchina dopo il cambio in Roma-Bologna Roma subito in vantaggio: Dybala conquista un rigore, Pellegrini lo realizza: 1-0 sul Bologna La sfida dell'Olimpico si sblocca subito: dopo appena 4'… Leggi ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma soffre ma batte il Bologna 1-0 nella prima partita di campionato del 2023 all’Olimpico. Mourinho (squalificato, Foti al suo posto) tiene in panchina Abraham per un’ora di ...