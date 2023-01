Roma | basta Pellegrini | Bologna k o dal dischetto

Sportitalia

Commenta per primo- Bologna 1 - 0Rui Patricio 6 : Con le mani non interviene, ma coi piedi rischia di far danni. Nella ripresa è attento su un tiro centrale poi si sgola per tenere compatta la linea e allontanare i ruggiti di ...Tre punti per laalla ripresa del campionato. Arrivano grazie al rigore procuratosi da Dybala per fallo di Lucumi dopo soli 6' e trasformato da Pellegrini. Il Bologna nella ripresa ha provato a cercare il ... Serie A, alla Roma basta un rigore di Pellegrini: Bologna battuto 1-0 Alla Roma di José Mourinho basta un rigore di Pellegrini al 6' per battere il Bologna. Vince in rimonta il Lecce, che dopo essere andato in svantaggio con la Lazio a causa del gol di Immobile, rimonta ...Per una romana che vince, una che perde: ritorno in Serie A agli antipodi per Mourinho e Sarri, uno vittorioso con la sua Roma contro il Bologna, l’altro andato ko per 2-1 in casa del ...