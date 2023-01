Roma | animalisti contro il nuovo bando per i canili comunali | ”Torniamo indietro di 20 anni”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tuttiildi gara della durate triennale promosso dalla giunta Gualtieri per la gestione dei, uno dei tarli principali dell’amministrazione capitolina, che spesso, per le condizioni in cui si trovano gli animali al loro interno, riempiono le pagine di cronaca. ”Con ilsi tornadi 20”, protestano le principali associazioni che tutelano i diritti degli animali, come la Lega per la difesa del cane, Io Libero Avcpp, Enpa e Cucciolissimi, accreditate presso i. Iadocchiati dalper la loro gestione, sarebbero nello specifico: Muratella con 400 cani e Ponte Marconi con almeno 200, oltre ai centri di soccorso per i ...