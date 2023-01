Roma | 70enne spara dalla finestra e colpisce un’auto guidata da un 55enne indiano

Leggi su tpi

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Tragedia sfiorata a, dove un colpo di fucileto da un uomo di 70 anni ha centratodi passaggio. Illeso il conducente, un uomo di 55 anni di origine indiana, che ha visto esplodere allo stesso istante i vetri dei finestrini anteriori mentre attraversava il quartiere di Fonte nuova. “Sono vivo per miracolo”, ha poi dichiarato il, che ha subito chiamato il 112 per chiedere aiuto. Al loro arrivo, i carabinieri hanno accertato che lo scoppio dei vetri era stato causato da uno sparo. L’autore del colpo di fucile è stato rintracciato in una casa vicina, in cui vive la figlia. Ilha ammesso ai militari di averto, sostenendo però che il colpo fosse partito accidentalmente, mentre puliva l’arma. I militari gli hanno sequestrato il fucile e anche tre armi da ...