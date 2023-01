LA NAZIONE

I carabinieri hanno identificato i presunti autori degli scontri avvenuti a fine ottobre 2022 davanti al ...Si tratta di un quartetto di trentenni, tutti residenti in provincia di, che sono stati al momento denunciati per i reati die lesioni aggravate e nei cui confronti sarà ora la procura a ... Rissa a Prato, ragazzo preso a calci in faccia: identificati quattro trentenni La ricostruzione degli eventi dopo la violenta lite nella notte del 29 ottobre nel parcheggio di via Ebensee (ex Ospedale Vecchio) fra alcuni avventori di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...